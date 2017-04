Calciomercato Inter: Simeone resta un sogno, Spalletti il ‘compromesso’: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

CALCIOMERCATO INTER SIMEONE / Nessun cambio di programma. Diego Pablo Simeone, tranne clamorosi colpi di scena, rimarrà un altro anno a Madrid. Il ritorno all’Inter è ancora una volta rimandato. Il 'Cholo' ha declinato gentilmente la ricca offerta dei nerazzurri, ritoccata ancora dopo i tentativi dei mesi scorsi. Si sussurra di un assegno in bianco pur di far crollare le certezze dell’ex centrocampista nerazzurro. Si racconta di uno sforzo che non ha prodotto i risultati sperati, considerando poi che il tecnico argentino ora è pienamente concentrato sul campionato e sulla semifinale di Champions. Pertanto la rosa dei candidati nerazzurri per la panchina si restringe sempre di più. Una short-list comandata soprattutto da due nomi: Spalletti e Jardim. Il tecnico della Roma è stato proposto già a gennaio da alcuni intermediari e rappresenterebbe una sorta di compromesso tra la parte cinese e quella italiana dei vertici interisti (pronto per lui, nel caso, un contratto da 3-3,5 milioni di euro all'anno), l'allenatore del Monaco piace invece molto ad altri agenti, legati al filone di Kia Joorabchian e non solo. Ma anche qui vale il discorso fatto per Simeone: Jardim, ieri sconfitto per 4-0 dal Psg, è atteso da un finale di stagione dalle mille emozioni, in Ligue1 e Champions. E mercoledì, proprio la Juve, potrebbe dare una prima indicazione agli interisti. Complicatissima, infine, la pista Antonio Conte, mentre tra le ipotesi estere sono circolati anche i nomi di Marcelino e Marco Silva, già valutati anche nel casting che portò all'arrivo di Stefano Pioli.