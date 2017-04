Calciomercato Inter, assalto totale a Simeone: offerta shock per convincerlo

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

25/04/2017 08:30

CALCIOMERCATO INTER SIMEONE / Fiducia confermata, con tanto di comunicato ufficiale, per ora. L'Inter annuncia che si va avanti con Stefano Pioli, almeno fino al termine della stagione quando appare ormai inevitabile l'ennesimo ribaltone in panchina. Un nuovo tecnico, l'11esimo del post Triplete, per l'ennesima nuova Inter che proverà a rivoluzionarsi ancora una volta per tornare grande. E tutto, come detto, partirà dall'allenatore.



La dirigenza nerazzurra, racconta il 'Corriere dello Sport', ha intenzione di fare tutto il possibile per portare Diego Pablo Simeone a Milano e sta sondando il terreno per capire se ci sono margini di trattativa, nonostante il 'Cholo' abbia più volte dichiarato di voler restare all'Atletico Madrid. Ma mentre Antonio Conte, l'altro sogno per la panchina, ha rinviato ogni discorso sul suo futuro al termine della stagione, lasciando comunque poche speranze all'addio al Chelsea, per l'argentino qualcosa potrebbe muoversi prima. Un'eventuale qualificazione alla finale di Champions League da parte dei 'Colchoneros' sancirebbe con ogni probabilità la chiusura del ciclo Simeone, sia con la terza sconfitta all'atto finale che con l'agognata vittoria. Per questo l'Inter spera e ha già preparato un'offerta che prevede un contratto quadriennale con ingaggio in doppia cifra (bonus compresi) e pieni poteri. Ma la proprietà non ne fa una questione di soldi, tanto che sarebbe disposta a dare carta bianca al 'Cholo' anche per decidere l'ordine di grandezza del suo ingaggio interista.



Intanto, un'ulteriore mano all'Inter potrebbe darla il Tas, che dovrà pronunciarsi sul ricorso presentato dall'Atletico dopo il blocco del mercato imposto dalla Fifa. Qualora non dovesse essere accolto, senza poter acquistare calciatori in estate sarà dura trattenere il tecnico.

Dietro ai profili di Simeone e Conte, in chiusura, resta caldo il nome di Luciano Spalletti, pronto all'addio alla Roma e sicuramente più raggiungibile. Ma si valuta anche l'ipotesi Jardim del Monaco.