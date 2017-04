Calciomercato Napoli, dopo Insigne è il turno di Mertens: il progetto di De Laurentiis

Gennaro Arpaia (@gennarojenius9)

24/04/2017 13:33

CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS RINNOVO / La gara contro il Sassuolo ha chiuso una settimana importante in casa Napoli. Il 2-2 lascia un po' d'amaro in bocca, in vista della corsa al secondo posto che ora potrebbe complicarsi, ma prima di scendere in campo al 'Mapei Stadium', una pietra importante per il calciomercato azzurro è stata fissata: Lorenzo Insigne ha sposato la causa dei partenopei, il rinnovo tanto atteso e tanto chiacchierato è finalmente arrivato. Al ragazzo andranno circa 5 milioni a stagione, un incremento incredibile del suo contratto e la realizzazione di un sogno. La scadenza, infatti, ora recita 2022, quando Lorenzo avrà 31 anni e sarà, probabilmente, ancor di più un simbolo per i suoi e per la sua città.

Napoli al lavoro per il rinnovo di Mertens: ADL vuole tenerlo a Napoli

Ora, però, il capitolo rinnovi non si chiude: c'è un'altra questione spinosa a cui pensare, un altro caso importante per il calciomercato Napoli, quello relativo a Dries Mertens. Anche De Laurentiis è stato chiaro in occasione della firma di Lorenzo: "Per Dries la questione è particolare, ci sono affari familiari che dovrà risolvere, noi speriamo di confermare tutti anche il prossimo anno". I problemi familiari del belga, dunque, non sembrano ancora risolti, ma il presidente campano vorrebbe entrare in scena in prima persona e provare ad anticipare anche lo United. Per il numero uno degli azzurri la riconferma o meno di Mertens deve essere un affare da decidere quanto prima, per essere preparati poi eventualmente a rimpiazzarlo in estate e dare a Cristiano Giuntoli le chiavi delle operazioni. Le trattative sembrano sul rettilineo finale: riuscirà Dries a convincere l'adorata Kat a restare sotto il Vesuvio almeno per un'altra stagione?