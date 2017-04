Serie A, Simonelli: "Fase non ordinaria, condizionerà i prossimi 3 anni"

20/04/2017 18:44

LEGA SERIE A SIMONELLI / La Lega Serie A si appresta ad essere commissariata: la conferma arriva dalla conferenza stampa tenuta da Ezio Maria Simonelli, presidente reggente dell'assemblea dei club del massimo campionato. Al termine dell'incontro di oggi, Simonelli ha spiegato come sono andate le cose: "Non è stato possibile trovare una soluzione per le nomine. Ringrazio per il supporto il Presidente federale, al quale poco fa ho comunicato l'esito della riunione. Domani inevitabilmente sarà nominato il Commissario e sono sicuro che verrà fatta un'ottima scelta. Oggi siamo andati molto vicini ad un accordo, sono stati fatti passi avanti. Purtroppo ci sono ancora delle difficoltà. Lo scoglio principale è la governance e la suddivisione dei proventi da diritti tv. La Lega si appresta a gestire un bando da oltre 1 miliardo di euro, non è una fase di routine, ma un momento che condizionerà i risultati economici dei prossimi 3 anni".

B.D.S.