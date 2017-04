VIDEO CM.IT - Calciomercato Roma, Gasperini: "Non sono una seconda o terza scelta"

Dall'inviato Andrea Corti

16/04/2017 11:02

ROMA ATALANTA GASPERINI - Ci sarebbe anche il nome di Gian Piero Gasperini per il dopo Spalletti, nell'eventualità in cui il tecnico di Certaldo lasci la Roma a fine stagione. L'allenatore dell'Atalanta, però, si tirà fuori dalla lista dei candidati per la panchina giallorossa: "Sarei lusingato dall'interesse della Roma, ma non si può essere seconda o terza scelta - ha detto Gasperini dopo il match dell''Olimpico' come raccolto anche dagli inviati di Calciomercato.it - Credo che il mio rapporto con l'Atalanta si possa prolungare".

G.M.