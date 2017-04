Juventus-Barcellona, che numero di Dybala: rete da fenomeno

11/04/2017 20:56

CHAMPIONS LEAGUE DYBALA JUVENTUS BARCELLONA / Un inizio migliore la Juventus non poteva sperarlo. Il Barcellona pare decisamente timido allo 'Stadium', subendo le avanzate dei bianconeri. Dalla chance di Higuain di testa all'1-0 siglato da un vero fenomeno: Dybala.

Cuadrado si muove bene al limite dell'area e poi serve al centro l'argentino, che dinanzi a Leo fa un numero alla Messi, girandosi in un fazzoletto di campo e insaccando per l'1-0 che mette la gara da subito in discesa per la 'Vecchia Signora'.

Decisamente ispirato l'argentino bianconero, che sigla anche il 2-0 con sinistro potente di prima, che taglia l'area blaugrana, nell'immobilismo generale dei difensori di Luis Enrique.

L.I.