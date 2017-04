Closing Milan, Yonghong Li e soldi in arrivo: le ultime

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

11/04/2017 16:21

CLOSING MILAN YONGHONG LI / Manca ormai poco al closing della cessione del Milan. In queste ore stanno avvenendo incontri tecnici importanti a Milano. L'arrivo di Han Li ha rappresentato un segnale importante del fatto che ormai siamo alle battute finali di questa vicenda che ci tiene impegnati ormai da molti mesi. Il manager cinese ha iniziato da ieri una serie di riunioni prima con Fininvest e poi con advisor e legali. Assieme a lui Marco Fassone, futuro amministratore delegato del Milan. Stando alle indiscrezioni riportate da 'Sky Sport', in questi minuti è in corso un colloquio presso lo studio notarile Gianni Origoni & Partners in centro a Milano.

Closing Milan, giovedì 13 aprile giorno storico

Domani sarà il giorno dello sbarco di Yonghong Li in Italia con una delegazione cinese di una quindicina di persone. Colui che dovrebbe diventare il nuovo proprietario e il nuovo presidente del Milan (Silvio Berlusconi pare abbia rifiutato la carica onoraria) è pronto a prendere le redini del club. Ha dato tutte le garanzie sulla disponibilità dei soldi, che dovrebbero giungere nelle casse di Fininvest nella giornata di giovedì. I 370 milioni che servono dovrebbero essere già in Lussemburgo, pronti per essere trasferiti sui conti della holding della famiglia Berlusconi.

Sempre giovedì è prevista la cena ad Arcore con Silvio Berlusconi padrone di casa e i futuri vertici del Milan come ospiti. Un appuntamento che sancirà il passaggio di consegne, in vista delle formalità dell'Assemblea dei Soci nella giornata seguente. Sarà interessante ascoltare la conferenza stampa dei protagonisti della nuova era rossonera, per capire i loro progetti. Dopo tante news Milan circolate in questi mesi, c'è voglia di sentire effettivamente quali siano i piani previsti per il rilancio del club. Dal calciomercato al settore commerciale. I tifosi, soprattutto, sono molto interessati a questi argomenti. Hanno voglia di tornare a sognare nuovi traguardi, dopo 31 anni in cui sono comunque arrivati 29 trofei, anche se da qualche stagione ci sono state più amarezze che gioie.