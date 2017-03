Argentina, Messi si giustifica: "Insulti rivolti all'aria!"

29/03/2017 23:54

ARGENTINA MESSI SQUALIFICA / Ieri è arrivata la stangata: Leo Messi è stato squalificato per 4 turni per gli insulti rivolti all'assistente al termine di Argentina-Cile. Una sanzione per la quale l'Albiceleste ha già presentato ricorso e, oggi, dall'Argentina trapelano dei particolari interessanti in merito alla tesi difensiva: "Le mie parole sono state dette all'aria, non intendevo insultare l'assistente dell'arbitro". Questo è il testo della nota scritta dallo stesso Messi e presentata dall'AFA (la federazione argentina) alla FIFA che è stata svelata dal quotidiano 'La Nacion'.

D.G.