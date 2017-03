Inter, Icardi: "Sono tifoso nerazzurro, qui a vita. Suning? Cose incredibili"

29/03/2017 14:10

INTER ICARDI / Mauro Icardi si 'consegna' ai tifosi: l'attaccante argentino risponde alle domande dei tifosi e le sue parole entrano anche nel calciomercato Inter. Il capitano nerazzurro giura fedeltà eterna alla maglia: "Ho sempre detto di essere un tifoso dell'Inter, voglio restare qui per tutta la mia carriera".

Dopo che in estate il suo nome è stato al centro delle voci di calciomercato, il numero 9 dell'Inter ora è il punto centrale del progetto: "Con Pioli lavoriamo molto sulla tattica. Ora siamo pochi ma un po' alla volta torneranno tutti. Avremo qualche giorno in più in vista della Sampdoria visto che giochiamo di lunedì".

Sui progetti del club, Icardi spiega: "Mi aspetto moltissimo da questa squadra, abbiamo le possibilità di farlo. La società sta facendo grandissime cose anche fuori dal campo, voglio puntare in alto. La prima cosa che ci hanno trasmesso sono le loro ambizioni: far tornare l'Inter dove è stato negli anni passai e vincere tante cose. Si dovrà migliorare ogni anno, comprare i calciatori che servono per migliorare la squadra".

Calciomercato Inter, Icardi: "Suning ha progetti ambiziosi"

Sulla Cina e Suning, Icardi racconta: "Il nostro team manager ci hanno raccontato cose incredibili, noi andremo quest'estate e ci faranno da vedere tutto da vicino, anche dei progetti che hanno sull'Inter".

Dopo il Triplete, la Champions resta il sogno dei nerazzurri: "Voglio arrivare prima in Champions, poi una volta lì vedremo dove possiamo arrivare".

Sulla sconfitta dell'Argentina contro la Bolivia, Icardi non attacca Bauza: "Era una situazione difficile, in altitudine, il pallone va sempre lungo. E' un po' difficile giocare lì. Ho visto la partita, guardo sempre la Nazionale ma sono consapevole delle difficoltà di giocare a quell'altezza".