21/03/2017 12:34

ARSENAL PSG WENGER / Secondo quanto riporta il 'Sun', Arsene Wenger avrebbe ricevuto un'offerta dal Paris Saint-Germain in vista della prossima stagione. Il manager dell'Arsenal - contestato dai tifosi e vicino all'addio - potrebbe firmare un biennale per guidare i transalpini al posto di Unai Emery che non ha conquistato la proprietà del club.

O.P.