Barcellona, non solo Dybala: altro talento nel mirino

21/03/2017 09:45

BARCELLONA GRIEZMANN / Non solo Paulo Dybala nel mirino del Barcellona. Il club catalano, come riporta 'Mundo Deportivo', avrebbe messo gli occhi anche su Antonie Griezmann, attaccante 26enne dell'Atletico Madrid. Si tratta di un calciatore versatile che andrebbe ad aggiungere altra qualità all'attacco blaugrana. La prossima estate potrebbe quindi partire l'assalto: o il talento della Juventus oppure quello dei 'Colchoneros'. Lo stesso Griezmann ha spiegato che non gli dispiacrebbe giocare nel Barça o nel Real Madrid.

M.D.A.