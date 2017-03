Nizza, Balotelli: "Pronto a firmare a vita. Mai avuta un'opportunità simile"

15/03/2017 21:16

NIZZA BALOTELLI FUTURO / Mario Balotelli torna a parlare. L'attaccante del Nizza, intervenuto ai microfoni di 'Rmc Sport', si è detto felice in rossonero: "Sto davvero molto bene qui, ci sono dei tifosi eccezionali. Abbiamo una squadra giovane, ancor più di me. Sono stato davvero accolto molto bene e sono felice qui. È vero, c'è stato un momento quest'anno dove ho avuto un piccolo problema. Poi ho preso qualche cartellino di troppo che mi ha impedito di disputare altre partite".

FUTURO - "Spero di vedere il Nizza ai livelli dei grandi club europei. Se così fosse, firmerei qui a vita".

CAVANI - "27 gol? Sono lontano da lui. Ma l'importante per me è giocare tutte le partite, perché in tutta la mia carriera non ho mai avuto un'opportunità simile. Il Monaco è a +5 rispetto a noi, ma gioco semplicemente per arrivare primo. Non mi interessa essere secondo o terzo, gioco per vincere: voglio vincere e secondo me ce la possiamo fare".

M.S.