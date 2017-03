Lazio, Felipe Anderson: "Solo il primo round con la Roma ma che bello vincere"

14/03/2017 21:18

LAZIO ROMA FELIPE ANDERSON / Ottima vittoria ottenuta contro il Torino e buon momento per Felipe Anderson che, intervistato da 'ESPN', ha parlato del successo contro la Roma: "Derby? E' stato meraviglioso tornare a vincere. Questo è stato il primo vinto da quando sono qui. Un successo molto importante, soprattutto perché avvenuto in una semifinale d'andata di Coppa. Quello però è stato soltanto il primo round e non siamo ancora passati. Dovremo restare concentrati perché sarà difficilissimo".

L.I.