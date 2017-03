Genoa-Sampdoria, Pinilla carico: "Questa gara vale uno scudetto!"

11/03/2017 20:05

GENOA SAMPDORIA PINILLA / Si avvicina il fischio di inizio dell'atteso derby tra Genoa e Sampdoria. Mauricio Pinilla, attaccante dei robboblu, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Premium Sport' nel prepartita: "Preferisco vincere anche senza segnare. In questo momento conta solo il gruppo e il risultato per i nostri tifosi. Quella di stasera è una gara unica, una vittoria oggi per noi vale uno scudetto. Serve la giusta grinta".

M.D.A.