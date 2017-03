Liga, 'suicidio' Real: il Barcellona si prende la vetta

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

01/03/2017 23:22

LIGA 25A GIORNATA / Una serata davvero spettacolare in Liga, che apre la 25a giornata con i fuochi d'artificio. Il Real Madrid si porta in vantaggio in casa col Las Palmas e sembra il preludio alla solita goleada. Poi, però, gli ospiti ribaltano il punteggio fino all'1-3, salvo poi farsi riacciuffare nel finale dalla doppietta di Ronaldo. Un pari che, comunque, costa almeno momentaneamente la vetta alle 'merengues': il Barcellona, infatti, travolge lo Sporting Gijon e scavalca il Real, che deve però recuperare una partita. Poker del Villarreal sul campo dell'Osasuna, pari spettacolo tra Celta Vigo ed Espanyol, il Granada passa sull'Alaves e torna in corsa per la salvezza.

Barcellona-Sporting Gijon 6-1: 9' Messi (B), 11' autogol Rodriguez (B), 21' Castro (S), 27' Suarez (B), 49' Paco (B), 65' Neymar (B), 87' Rakitic (B).

Osasuna-Villarreal 1-4: 2' Soriano (V), 27' rig. Soldado (V), 64' rig. Torres (O), 74' Borre (V), 78' Borre (V).

Celta Vigo-Espanyol 2-2: 21' Aspas (C), 28' Moreno (E), 30' Wass (C), 32' Piatti (E).

Granada-Alaves 2-1: 38' Wakaso (G), 53' Cuenca (G), 57' Camarasa (A).

Real Madrid-Las Palmas 3-3: 8' Isco (R), 10' Tanausu (L), 56' rig. Viera (L), 59' Boateng (L), 86' rig. Ronaldo (R), 89' Ronaldo (R).

Classifica: Barcellona 57*, Real Madrid 56, Siviglia 52, Atletico Madrid 45, Real Sociedad 45*, Villarreal 42*, Eibar 39*, Athletic Bilbao 38, Espanyol 36*, Celta Vigo 35, Alaves 33*, Las Palmas 29*, Valencia 29*, Betis 27, Malaga 26*, Leganes 21*, Deportivo la Coruna 19**, Granada 19*, Sporting Gijon 17*, Osasuna 10*.

*Una partita in più

**Una partita in meno