Juventus, Pjaca: "Contro il Porto la notte perfetta per il primo gol!"

24/02/2017 10:40

PJACA JUVENTUS / L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' propone un'intervista al calciatore della Juventus Marko Pjaca. Queste le sue parole:

PORTO-JUVE - "Penso che questa fosse la notte perfetta per il mio primo gol con la Juve. Sono molto felice, spero che sia solo una delle tante reti che segnerò con questa maglia. Io devo solo continuare a lavorare duro in ogni allenamento e in ogni partita".

ALLEGRI - "Lui è il boss, quindi io devo fare quello che mi chiede. Io ci provo ogni giorno e voglio che lui sia contento di me e che anche i miei compagni e i tifosi lo siano. Ho cambiato paese, campionato, sono arrivato in un grande club, naturalmente serve tempo per adattarsi. Credo che lui intenda questo quando dice che mi devo svegliare. Io sto crescendo, sto imparando molto, mi sto allenando forte e penso di poter migliorare tanto".

RUOLO - "Posso giocare anche al centro e a destra, però resto convinto che la mia posizione ideale sia a sinistra. Sono giovane, ci sono molte cose in cui posso migliorare. Sto imparando da grandi giocatori. Forse posso crescere nella fase difensiva".

S.D.