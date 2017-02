09/02/2017 16:45

RECUPERI SERIE A / Squalifiche ingiuste. Secondo la maggioranza relativa (45%) dei follower della pagina Twitter di Calciomercato.it, Icardi e Perisic meriterebbero lo sconto per le due giornate prese dopo Juventus-Inter. Solo il 37% ritiene che la punizione per i due calciatori sia giusta. Un 9%, a testa, si schiera, invece, per lo sconto di squalifica ad uno solo dei due calciatori.

M.S.