Calciomercato Roma, Gomez: "Kessié è stato ceduto"

06/02/2017 19:02

CALCIOMERCATO ROMA KESSIE GOMEZ / In una lunga intervista rilasciata a 'Radio Continental', Alejandro 'el Papu' Gomez ha svelato un clamoroso indizio sul calciomercato Roma. L'attaccante argentino, nel tessere le lodi del sistema di gioco dell'Atalanta, ha infatti dichiarato: "E' andato via Gagliardini e credo che abbiano venduto Kessié alla Roma, anche se resterà qui ancora, ma abbiamo un ottimo gioco e un allenatore molto preparato". Sul suo futuro, Gomez ha ammesso l'interessamento di due grandi club italiani per lui. "Non voglio tornare in Argentina, non ci penso proprio. Le condizioni per essere calciatori lì non sono buone. A gennaio mi ha chiamato il Milan. Sto aspettando la proposta di un grande club in Europa, per tentare una sfida personale. Sto bene qui, ma i dirigenti sanno che se arriva un'offerta importante, mi aiuteranno a partire. Interessavo a Roma e Milan, ma hanno difficoltà economica a gennaio per comprarmi, vedremo cosa succede a giugno".

D.T.