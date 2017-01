Brasile, altro che Ibrahimovic: in gol con la mossa dello scorpione a 14 anni!

21/01/2017 16:42

BRASILE THOMAS LUCIANO SCORPIONE / Sono i gol che abbiamo visto fare a Ibrahimovic e più di recente a Mkhitaryan e Giroud, ma in Brasile c'è un giovane calciatore del Gremio che sembra voler precorrere i tempi. Così Thomas Luciano, a 14 anni in una gara di un torneo giovanile è andato a segno sfoderanno un colpo dello scorpione degno dei suoi più nobili predecessori. Dopo una conclusione di un compagno finita sulla traversa, la palla sembra superare ma Thomas Luciano si cimenta in un'acrobazia che lascia tutti di stucco. La rete è stata realizzata nella scorsa primavera ma dopo le recenti reti di Mkhitaryan e Giroud è tornata alla ribalta sul web.

B.D.S.