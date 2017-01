Calciomercato Juventus, Allegri e Sousa: destini sempre più incrociati

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

16/01/2017 12:40

JUVENTUS ALLEGRI SOUSA / Uno di fronte all'altro. Presente e (forse) futuro. Fiorentina contro Juventus è stata anche la partita di Paulo Sousa contro Massimiliano Allegri, avversari con vista sulla prossima estate e la prossima stagione, quando l'attuale tecnico viola potrebbe prendere il posto proprio del toscano allo 'Juventus Stadium'. Perché nella serata che potrebbe, anzi riapre il campionato portando momentaneamente la Roma a -1 dalla vetta (ma con una partita in più della Juve), il futuro di Massimiliano Allegri torna al centro del calciomercato. "Non ho assolutamente la testa a Londra. Ho un contratto di un anno e mezzo e sto molto bene qui" ha spiegato ieri alla 'Rai' nel post-partita del 'Franchi'. E prima lo aveva anticipato anche Beppe Marotta: "E' al terzo anno con noi e sebbene il calcio bruci tutto con facilità, credo che un allenatore possa restare per tre o quattro anni in una squadra. Non riesco a capire questo de profundis, necessità di cambiare. Ci sono altri allenatori col contratto in scadenza ma di loro non si parla. Giusto farlo lavorare con tranquillità". La situazione però, al momento, vede Allegri in scadenza di contratto nel 2018 e costantemente corteggiato dalla Premier League, ed in particolare dall'Arsenal. Altro che blindato.

La Serie A è diventata ormai obiettivo minimo per i bianconeri. La Champions League, invece, il grande sogno. Soprattutto da quella, dunque, dovrebbe passare il futuro di Massimiliano Allegri, tutt'altro che sicuro di restare a Vinovo anche il prossimo anno.

Calciomercato, il messaggio di Sousa alla Juventus per il dopo-Allegri

E per il futuro, suggeriscono da tempo le news di calciomercato Juventus, l'erede designato sembra proprio Paulo Sousa. Accolto a Firenze con l'etichetta di 'gobbo di ...', ha saputo conquistare i fiorentini e la Fiorentina. Gli mancava l'exploit contro la grande rivale viola: fino a ieri, infatti, era stato sconfitto tre volte su tre dai bianconeri. Fino a ieri.