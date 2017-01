Calciomercato Palermo, De Zerbi dice no: ora Ballardini

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

09/01/2017 16:57

CALCIOMERCATO PALERMO DE ZERBI BALLARDINI / Ancora acque agitate in casa Palermo: dopo la sconfitta contro l'Empoli di sabato la posizione di Eugenio Corini è a rischio. Il presidente Maurizio Zamparini ha incontrato Roberto De Zerbi per parlare di un suo possibile ritorno in rosanero ma l'ex del Foggia ha declinato la proposta: non tornerà a sedersi sulla panchina del club siciliano. A questo punto il patron del Palermo farà un tentativo con Ballardini che si era dimesso dopo due giornate di campionato.