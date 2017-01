Calciomercato Juventus, Marotta anticipa il colpo: arriva subito Bentancur?

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

08/01/2017 08:35

CALCIOMERCATO JUVENTUS BENTANCUR / La Juventus gioca d'anticipo ed è pronta a portare a Torino Rodrigo Bentancur. Prenotato per l'estate, dopo la prelazione ottenuta nel 2015 nell'ambito dell'affare che ha riportato Carlos Tevez in Argentina, il gioiello del Boca Juniors, secondo 'Tuttosport', potrebbe sbarcare in bianconero già in questa sessione di calciomercato. Ingaggiato Tomas Rincon e sfumato Axel Witsel, volato in Cina da Fabio Cannavaro, l'idea della dirigenza bianconera sarebbe quella di rinforzare la mediana con quello che in Argentina molti considerano il 'Pogba del Sudamerica'. L'ultima parola spetterà al presidente del club argentino, Daniel Angelici, ma i rapporti con la Juventus, che aveva già comunicato l'intenzione di saldare i restanti 9 milioni di euro per avere il giocatore, sono ottimi e alla fine non dovrebbe opporsi alla partenza anticipata del centrocampista uruguaiano classe '97.

Bentancur raggiungerebbe l'Italia tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio. La data esatta dipenderà dai risultati della sua Nazionale al Sub 20, in programma dal 18 gennaio all'11 febbraio. In caso di finale, il talento del Boca si unirebbe alla formazione di Massimiliano Allegri a metà del prossimo mese.

Calciomercato Juventus, Bentancur non chiude le porte ad un altro colpo

Nei piani di calciomercato Juventus, però, Bentancur va ovviamente interpretato come un colpo in ottica futura. Secondo il quotidiano torinese, dunque, non sarebbe da escludere anche un altro arrivo. Ovviamente non si 'comprerà tanto per farlo'. La dirigenza bianconera proverà a sondare il terreno per uno degli obiettivi estivi sperando di aprire qualche spiraglio per questa sessione. I nomi sono quelli Tolisso, Dahoud, Bakayoko e N'Zonzi. Ma nel mirino della Juventus c'è sempre Luiz Gustavo, che piace anche a Inter e Nizza. Il centrocampista brasiliano con passaporto tedesco potrebbe voler cambiare aria ed il Wolfsburg, per ora, chiede 15 milioni di euro per liberarlo. In sede di trattativa, però, il club tedesco potrebbe ammorbidirsi.