Calciomercato Inter, agente Gabigol: "Mai parlato di cessione. Ecco di cosa ha bisogno"

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

04/01/2017 18:09

CALCIOMERCATO INTER GABIGOL / Da grande colpo dell'estate di calciomercato Inter a oggetto misterioso da quasi 30 milioni di euro. L'avventura di Gabigol all'Inter non è iniziata come ci si aspettava, anche se ora, finalmente, cominciano a vedersi i primi segnali incoraggianti. Dopo i soli 16' collezionati contro il Bologna a settembre, l'attaccante brasiliano ha assaggiato nuovamente il campo nelle ultime due sfide del 2016, in casa del Sassuolo ed a 'San Siro' contro la Lazio, e ha poi firmato ieri la vittoria interista nel trofeo di Marbella siglando il 2-3 contro la Linense. Gara amichevole contro un avversario certamente non irresistibile, ma l'esultanza dell'ex Santos dopo la rete fa ben capire quanto fosse attesa questa liberazione.

Il gol chiude un periodo certamente non esaltante, passato tra panchina, tribuna e voci insistenti di calciomercato che lo volevano lontano dall'Inter già a gennaio. Tante voci, rumors, con club italiani ed esteri pronti a cogliere l'occasione in prestito, mentre l'agente era passato pure all'attacco accusando l'Inter di umiliare Gabigol. Ora però il clima è cambiato. I tifosi sembrano aver 'adottato' l'attaccante classe '96 che, adesso, punta a scalare posizioni nelle gerarchie offensive del tecnico Stefano Pioli, aiutato magari anche dalle cessioni: imminente quella di Stevan Jovetic, molto probabile quella di Jonathan Biabiany. E attenzione anche a Eder e Rodrigo Palacio, tutt'altro che incedibili.

Calciomercato Inter, l'agente di Gabigol fa chiarezza: "Mai parlato di cessione"

E a confermarlo, ai microfoni dell''Ansa', è nuovamente il procuratore del gioiello brasiliano, Wagner Ribeiro, che assicura: "L'Inter non mi ha mai detto che Gabigol potrebbe essere ceduto. Ha un contratto fino al 2021. Il 13 gennaio comunque saro' a Milano. Ha davvero molto potenziale. Ha bisogno solo di essere gestito perche' avere 20 anni non puo' essere un problema e deve essere invece un vantaggio. Gabigol somma forza e talento. Comunque speriamo che sia un 2017 migliore per lui nell'Inter".