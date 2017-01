Inter, Pioli: "Basta brutte figure, oggi ottimo allenamento"

03/01/2017 23:17

INTER PIOLI SERIE A / L'Inter inizia questo 2017 col piede giusto aggiudicandosi il Trofeo Casino Marbella. Al termine del triangolare Stefano Pioli è stato intercettato dai microfoni di 'Inter Channel':

"I ragazzi hanno voglia di far bene, di non fare brutte figure che in passato abbiamo fatto. E' chiaro che dai nostri errori bisogna crescere e migliorare. Sappiamo che non siamo ancora perfetti, credo che non ci potesse essere allenamento migliore di questo per farci capire ancora una volta che bisogna stare attenti dall'inizio alla fine. Sono situazioni che svilupperemo durante la settimana. Sono state due partite importanti perché ci han permesso di giocare dopo 15 giorni di sosta, di prendere ritmo e intensità. Gli avversari ci hanno creato difficoltà, va bene così, è quello che volevamo: dovevamo togliere le scorie delle vacanze. Da domani mattina ci prepareremo al meglio per la partita di domenica che è quella che conta, queste contavano meno, ma contava mettersi in movimento, mettersi in campo 11 contro 11, era da tanto tempo che non lo facevamo".

D.G.