Calciomercato, Luiz Gustavo tra Inter e Juventus: le ultime di CM.IT

02/01/2017 00:27

CALCIOMERCATO INTER LUIZ GUSTAVO JUVE - Mentre Axel Witsel si allontana definitivamente dalla Juventus, direzione Cina, il club bianconero si muove per regalare un ulteriore rinforzo al tecnico Massimiliano Allegri a centrocampo, dopo l'arrivo di Tomas Rincon dal Genoa (che oggi si è allenato per la prima volta con il suo nuovo club). E, secondo gli ultimi rumors di calciomercato Juve, si sarebbe messo sulle tracce di Luiz Gustavo, accostato con forza anche all'Inter nelle scorse settimane.

Il 29enne calciatore brasiliano del Wolfsburg è da anni uno dei nomi che circola con maggiore ricorrenza per il calciomercato della nostra serie A. Ma, dopo il passaggio dal Bayern Monaco al Wolfsburg, non se ne è più fatto nulla. Al momento, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, Inter e Juventus non si sono mosse concretamente per il mediano sudamericano che con il suo club si trasferirà, dal 4 all'11 gennaio a La Manga, in Spagna, per il ritiro inverale. I nerazzurri sono, al momento, concentrati sull'affare Lucas Leiva e possono muoversi sul mercato solo con prestiti (con eventuali diritti o obblighi di riscatto) a causa del Financial Fair Play, ma prima dovranno cedere qualcuno (Melo verso il Palmeiras è il primo in lista di sbarco). I bianconeri hanno la possibilità di investire senza dover ricorrere ad eventuali cessioni, con la possibilità quindi di affondare subito il colpo. In ogni caso, allo stato attuale, nessuna delle due società si è mossa con decisione per cercare di chiudere entro breve l'affare. Resta, e questo è indubbio, l'interesse per il metronomo classe 1987. Vi terremo aggiornati.