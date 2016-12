Calciomercato Perugia, Bucchi annuncia acquisti a gennaio

30/12/2016 19:36

CALCIOMERCATO PERUGIA/ Dopo il ko incassato contro la Salernitana, il tecnico del Perugia Cristian Bucchi ha annunciato rinforzi nel mercato di gennaio: "Qualcosa dovremo farla, conosco il presidente e so che non si accontenterà - le parole di Bucchi riportate dal 'Corriere dello Sport'- Maniero, Ganz o Galabinov per l'attacco? Sono attaccanti che farebbero le fortune non solo nostra ma di tante squadre Dezi giocatore pronto per la A? Ha avuto un'evoluzione importante, spero che sia pronto per il salto di categoria a giugno. Vorrei vederlo ancora maturare con la maglia del Perugia".

S.F.