Sconfitta e rabbia in casa Napoli: “Nessuno da salvare”

Caos e nervi tesi dopo la sconfitta in casa Napoli: azzurri nella bufera al termine della partita col Bologna

Ancora un tonfo per il Napoli che rischia concretamente di non prendere parte alle competizioni europee il prossimo anno: scatta la decisione del club.

Tensione alle stelle in casa Napoli dopo la sconfitta interna col Bologna: un ko pesante che rischia di compromettere concretamente la partecipazione degli azzurri alle coppe europee in vista della prossima stagione. Numeri sempre più impietosi per la squadra di mister Calzona, uscita tra i fischi del pubblico presente sugli spalti del ‘Maradona’ nonostante un secondo tempo con tante occasioni da gol per Victor Osimhen e compagni.

Dopo Napoli – Bologna 0-2 la nave di mister Calzona , sbatta sugli scogli e affonda , nn c’è nessuno da salvare via tutti — Gino Nasti (@50_gino) May 11, 2024

Inutile guardare le partite del #Napoli, sono tutte uguali e brutte. Il #Bologna in 3 minuti ha fatto due gol e ha chiuso i giochi, #ThiagoMotta in #Champions. #NapoliBologna — Alessio Morra (@alessio_morra) May 11, 2024

E mentre il club ha deciso di indire il silenzio stampa a fine partita, allo stadio e non solo i tifosi della squadra campione d’Italia lo scorso anno hanno esternato tutto il loro malcontento per l’ennesima sconfitta in una stagione a dir poco deludente sotto il profilo sportivo. In tanti, anche via social, hanno contestato l’operato di allenatore, squadra e soprattutto proprietà e dirigenza quando mancano due partite al termine della stagione.

Napoli sconfitto in casa, tifosi furiosi sui social

Tantissimi, infatti, i commenti pubblicati sui social durante e dopo la partita tra Napoli e Bologna, con i tifosi azzurri spazientiti per il rendimento della squadra di Calzona.

C’è chi punta il dito contro l’atteggiamento di alcun giocatori, chi contro le scelte operate dal tecnico Calzona, ma soprattutto c’è chi mette sul banco degli imputati il patron azzurro Aurelio De Laurentiis, accusato di non essere stato in grado di preservare il patrimonio tecnico e di entusiasmo costruito lo scorso anno con la vittoria del terzo scudetto della storia del club partenopeo. Un malumore inevitabilmente diffuso e che rischia di acuirsi se – nelle prossime e ultime due partite – il Napoli non dovesse riuscire a rientrare nelle squadre che il prossimo anno parteciperanno alle competizioni europee.

Di questa stagione c'è una sola domanda alla quale non si troverà mai una risposta: come è stato possibile? E non venite a dirmi che la partenza di #Kim e il cambio allenatore possono spiegare questo disastro che è diventato il #Napoli! — Pallone Bucato (@PalloneBucato) May 11, 2024

