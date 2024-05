HIGHLIGHTS | Fischi assordanti al ‘Maradona’: Bologna, Champions a un passo

La squadra di Motta vince facile in casa degli azzurri, contestati dai propri tifosi, e sorpassa la Juventus al terzo posto. La qualificazione in Champions può arrivare già domani

Il Bologna espugna il ‘Maradona’ e vede la Champions. Motta la chiude in dieci minuti, con Ndoye e Posch, contro un Napoli imbarazzante che con Politano – su rigore – spreca anche la chance di rientrare in partita.

Il ‘Maradona’ fischia e contesta la squadra che solo un anno fa andava in campo da neo Campione d’Italia. Tutto è stato distrutto, mentre la stagione dei rossoblù è stato un autentico capolavoro. Un capolavoro che ha il timbro di Sartori e, soprattutto di Thiago Motta, destinato alla Juventus dopo aver raggiunto un traguardo storico alla guida del Bologna, la Champions League. Mancano due punti per l’aritmetica, ma l’ufficialità può arrivare già domani in caso di parità tra Atalanta e Roma.

NAPOLI-BOLOGNA 0-2

9′ Ndoye, 12′ Posch

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 92, Milan 71, Bologna* 67, Juventus 66, Roma e Atalanta* 60, Lazio 56, Napoli* 51, Fiorentina* 50, Torino 47, Monza 45, Genoa 43, Lecce 37, Verona 34, Cagliari 33, Empoli e Frosinone* 32, Udinese 30, Sassuolo 29, Salernitana 15

*una partita in meno

**una partita in più

