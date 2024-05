“Gli faccio finire la carriera”: Pasquale Bruno esplosivo su van Basten | ESCLUSIVO

Pasquale Bruno è intervenuto in esclusiva a Ti Amo Calciomercato, programma in onda sul canale Twitch di Tv Play

È ricordato come il difensore più duro della storia del calcio, uno con la vittoria nel dna. Da calciatore Pasquale Bruno non sopportava infatti il dolore della sconfitta, un po’ come Antonio Conte e i grandi del pallone che in campo hanno sempre dato l’anima senza concedere nulla agli avversari. ‘O Animale’, come lo ricordano anche gli avversari, non ama quindi usare mezzi termini nelle interviste e proprio in una lunga chiacchierata rilasciata in esclusiva a Ti Amo Calciomercato, il format di calciomercato.it in onda su Tv Play, ha ricordato un episodio che ha fatto la storia.

“Marcare van Basten era impossibile – ha raccontato-. Già di testa era difficile prendere, anticiparlo era difficile. Quando stoppava la palla e la scaricava, dicevo: ‘Ho fatto il mio dovere’. Se invece si girava, erano c*** amari. Il balletto? Non mi ero accorto, tipo come successo ieri a Mancini. Gli avevo dato qualche calcio, così quando ho fatto autogol non gli pareva vero. Io all’inizio non avevo capito, pensavo all’autogol quando Marchegiani lo ha spinto, ho capito e gli ho detto testuale: “Adesso gli faccio finire la carriera”. Poi ha ricordato: “Capello intelligentemente neanche è ripresa la partita e lo ha tolto. Poi gli ho parlato anni dopo a Capello e mi ha raccontato che lui non si era accorto di nulla e dalla panchina gli dicevano: “Toglilo, toglilo”.