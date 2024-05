Cessione del big entro il 30 giugno: devono evitare penalizzazione prossimo campionato

Cessione pesante entro il 30 giugno, il mercato per evitare penalizzazioni in classifica il prossimo anno: lo scenario

Con la stagione calcistica ancora in via di conclusione, il calciomercato è già pronto a infiammarsi. Molte le trattative che si stanno sviluppando già in questo momento e che decolleranno subito dopo la fine delle ostilità nei vari campionati. E alcune operazioni potrebbero avere una importanza capitale in vista della prossima stagione, per motivazioni non solo strettamente tecniche.

In Premier League, in questa stagione diverse squadre sono finite nell’occhio del ciclone per aver sforato i limiti di passivo previsto nell’arco di tre stagioni. Tra i club penalizzati, il Nottingham Forrest, che ha ricevuto un -4, ma potrebbe ulteriormente essere penalizzato in classifica il prossimo anno, se nel mercato estivo registrasse un altro passivo tale da farlo sforare nel triennio di riferimento. Ecco perché andrà messa a referto una cessione da circa 30 milioni di sterline entro il 30 giugno, il giocatore indiziato stando a ‘Footballinsider247’ potrebbe essere il difensore Murillo. Ma anche Elanga e Gibbs-White hanno mercato e potrebbero essere sacrificati.