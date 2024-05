Accordo raggiunto: Milan, arriva l’annuncio di Fonseca

Il tecnico portoghese è legato al Lille fino al termine della stagione. L’ex Lille è sulla lista dei rossoneri per il dopo Pioli

Il sostituto di Pioli resta argomento principe nell’universo Milan. Il momento delle scelte e degli annunci è sempre più vicino. I nomi più ‘caldi’ sono sempre quelli di Sergio Conceicao e Paulo Fonseca, con entrambi che hanno parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia delle rispettive gare di campionato contro Boavista e Nantes.

Conceicao è andato in dribbling a proposito del suo futuro e del suo contratto, fresco di rinnovo col Porto fino al 2028 ma che può decadere visto che lo ha firmato con Pinto da Costa, prima che quest’ultimo perdesse le elezioni presidenziali contro Villas Boas. L’incontro di due giorni fa ha portato a un nulla di fatto, con le riserve che verrano sciolte dopo la finale di Coppa.

Pure Fonseca ha dribblato la domanda sul suo futuro, per la precisione sull’intesa – prossima, stando ad alcune fonti – con il Marsiglia. Il 51enne ex Roma, col suo Lille in corsa per un posto in Champions, ha respinto proprio questi rumors: “Non ho raggiunto accordi con altri club. Ora sono concentrato solo sulla mia squadra. Deciderò cosa fare solo al termine della stagione”, ha concluso Fonseca il cui contratto coi transalpini scade il 30 giugno.