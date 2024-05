Hanno ritirato il ricorso: penalizzazione UFFICIALE

Ormai la classifica è cambiata e non si torna più indietro: hanno deciso di ritirare il ricorso contro la penalizzazione

Stop al ricorso, penalizzazione ormai definitiva. Si chiude il capitolo per questa stagione in corso, almeno per quanto riguarda l’Everton.

La Premier League fa ancora i conti con notizie extra-campo, ormai una tradizione in questa stagione che ha visto diventare protagonista la nuova normativa sul fair play finanziario. Proprio i Toffees sono quelli che ne hanno fatto più le spese: prima dieci punti in classifica, quindi la riduzione della penalizzazione a sei, quindi altri due punti di penalità.

Un totale di otto punti in meno che ora è diventato definitivo. Il club di Liverpool, infatti, ha deciso di non procedere oltre con il ricorso verso i due punti di penalizzazioni relativi alla seconda sentenza e per il triennio che si è chiuso a giugno 2023.

Everton, ricorso ritirato: penalizzazione definitiva

Quest’oggi è stato proprio l’Everton ad annunciare di aver ritirato il ricorso contro la decisione della Commissione indipendente di imporre due punti di penalizzazione per una violazione delle regole di redditività e sostenibilità della Premier League per il periodo contabile che termina nel giugno 2023.

Quindi non ci sarà l’udienza prevista a fine mese e l’Everton chiuderà il campionato con il -8 in classifica. Per la squadra di Liverpool la penalizzazione non ha inciso sulla salvezza: la squadra guidare da Dyche, infatti, è matematicamente salva con 37 punti, nove in più rispetto al Luton Town, attualmente terzultimo.

Oltre all’Everton, in questa stagione è stato penalizzazione anche il Nottingham Forest che proprio in virtù del -4 in classifica è in piena bagarre per non retrocedere.