Tracollo Napoli, De Laurentiis ha scelto: la decisione su Calzona | CM.IT

Il Napoli va ancora ko contro il Bologna, squadra contestata: la decisione di De Laurentiis su Calzona e le ultime sul futuro allenatore

Il Napoli si sbriciola per l’ennesima volta di fronte al proprio pubblico, sempre generoso anche nel peggior momento della stagione.

Dinanzi a 40 Mila spettatori è andato in scena l’ennesimo dramma sportivo, che per certi versi può assomigliare a quanto è avvenuto in Napoli-Empoli del girone d’andata. In quella circostanza scattò l’esonero di Rudi Garcia. Questa volta non ci sarà spazio neanche ad una mossa disperata, perché la situazione è ormai irreparabile: bisogna solo attendere la fine della stagione.

Il Napoli dice addio con ogni probabilità all’Europa League e forse anche alla Conference, poiché la Fiorentina avrà un match da recuperare e ha ancora lo scontro diretto con gli azzurri.

Ma, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, non ci sarà nessuno scossone in panchina per queste ultime due gare di campionato rimaste a disposizione. Contro Fiorentina e Lecce, ultima in casa, si siederà sempre Calzona in panchina. Poi tanti saluti e si resetterà tutto. Nuovi volti in dirigenza, a partire dal Direttore sportivo, fino al prossimo allenatore.

Napoli, le ultime sulla panchina: da Conte a Pioli

Il sogno della piazza è uno: Antonio Conte. Il tecnico pugliese è stato già contattato da Aurelio De Laurentiis con il quale ha un ottimo rapporto, ma manca l’affondo finale: la proposta economica.

Le cifre richieste dal mister e dallo staff sono alte, servirà lavorare sui bonus per convincere Conte ad accettare il progetto. Allo stesso tempo, servirà un De Laurentiis convinto a puntare su Antonio Conte. Oltre all’ex Inter e Juve, altri allenatori sono attenzionati dagli uomini di ADL. In primis Stefano Pioli, che terminerà l’esperienza al Milan al termine della stagione. Anche Gasperini è un nome da tenere particolarmente in considerazione. In passato firmò anche un precontratto con il Napoli, salvo poi il dietrofront di De Laurentiis e la conferma di Mazzarri. Infine, l’alternativa a tutti è Vincenzo Italiano, che chiuderà il triennio Viola con la finale in Conference League.