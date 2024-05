Spagna in ansia: giocatore ricoverato per trauma cranico

Felix Martí Garreta è ricoverato in ospedale per via di un trauma cranico. Ecco la nota del club sulle condizioni del giovane giocatore

Il mondo del calcio è in ansia per le condizioni del giovane calciatore spagnolo, che ha subito un trauma cranico a causa di un incidente domestico.

Tutti i media spagnoli scrivono delle condizioni di Felix Martí Garreta, il giocatore classe 2004 di proprietà del Real Betis, ricoverato ed in coma indotto.

A dare aggiornamenti ufficiali su giocatore ci ha pensato pochi minuti fa la Sociedad Deportiva Amorebieta, squadra in cui si è trasferito in prestito dal club andaluso: il calciatore Félix Martí Garreta – si legge in una nota ufficiale – è ricoverato in un ospedale, in prognosi riservata e in attesa di evoluzione. La SDA rimane in contatto permanente con la famiglia del calciatore e con il suo club di origine.