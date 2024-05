Allegri-Juve, adesso non ci sono più dubbi: l’ultimo indizio in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Salernitana. Cosa succede

“Per i feedback dovete avere ancora un attimo di pazienza, ne avete avuta tanta fino: è la virtù dei forti, ormai siamo alla fine e pensiamo alla gara di domani e alla finale di mercoledì”. Così Massimiliano Allegri è tornato a parlare del suo futuro alla vigilia di Juventus-Salernitana.

Dichiarazioni, quelle del tecnico bianconero, che la maggior parte dei tifosi e non solo vedono come ulteriore indizio sull’addio. La scelta della Juventus, anticipata da Calciomercato.it, sembra già fatta: al termine della stagione sarà separazione anticipata con l’allenatore rispetto all’attuale contratto fino al 2025. Sui social, i sostenitori bianconeri non hanno più dubbi e salutano il tecnico.

Juventus, l’ultimo indizio sul futuro di Allegri: cosa succede

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

#Allegri: "Futuro? Abbiate ancora un attimo di pazienza, ne avete avuta tanta.” Parole molto, molto chiare. La #Juventus finalmente tornerà ad avere un progetto serio. Inizierà a vedere una luce in fondo al tunnel. — ⭐⭐⭐ 𝐑𝐨𝐬𝐚 𝐏𝐢𝐥𝐞𝐠𝐠𝐢 🤍 🅹 🖤 (@Rosa_Pileggi) May 11, 2024

Allegri : “Futuro? Abbiate ancora un attimo di pazienza, ne avete avuta tanta..” Tic tac ⏳🔚 — Giuntolismo 🎩 (@finoallafine_96) May 11, 2024