Hanno scaricato Maignan: deciso l’addio al Milan

Il portiere rossonero ancora una volta indisponibile contro il Cagliari a causa del recente infortunio

Prosegue il calvario di Mike Maignan da qualche settimana fermo ai box per un problema agli adduttori. Per il portiere del Milan, che ha avvertito il fastidio durante il riscaldamento del match contro la Juventus, non si tratta certo del primo infortunio muscolare. Anche a causa di un rendimento che in questa stagione è stato calante rispetto alle prime annate rossonere, l’estremo difensore si trova sotto la lente d’ingrandimento della società.

Chiaramente il valore del portiere titolare della Nazionale Francese non può essere messo in discussione, ma la tenuta fisica evidenziata negli ultimi anni è destinata a diventare un tema anche in ottica mercato. Qualora arrivassero proposte importanti dalle parti di casa Milan, queste con ogni probabilità potrebbero essere prese in forte considerazione da parte della dirigenza rossonera. Maignan, che era stato acquistato per rimpiazzare l’addio a costo zero di Gigio Donnarumma, non ha certo fatto rimpiangere l’ex tra i pali, diventando rapidamente uno dei leader della formazione di Stefano Pioli.

In occasione del match di questa sera contro il Cagliari, come anticipato, l’estremo difensore non sarà a disposizione di Pioli. Per scelta tecnica, invece, altri due big come Theo Hernandez e Rafael Leao non partiranno dal primo minuto, ma si accomoderanno in panchina. Scelte forte da parte del tecnico rossonero che si appresta a vivere le ultime partite ufficiali sulla panchina del Milan, prima di un addio che appare ormai inevitabile a fine stagione.

Calciomercato Milan, i tifosi scaricano Maignan: è lui il grande sacrificato

Ad oggi, stando al parere dei tifosi rossoneri, Mike Maignan è considerato come il più sacrificabile tra i big della rosa del Milan.

Come evidenziato nel sondaggio lanciato quest’oggi sui canali social di Calciomercato.it, dinnanzi a proposte invitanti Maignan potrebbe essere ceduto da parte del club. Il portiere ha complessivamente ricevuto il 45,8% dei voti su ‘X’, superando Rafael Leao al 27,1% e Theo Hernandez 10,2%. Solamente il 16,8%, infine, per l’opzione che prevedeva la possibilità di blindare tutti e tre i calciatori.