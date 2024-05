Napoli ancora ko e contestato: la reazione immediata del club

Ennesima sconfitta per il Napoli e reazione immediata da parte della società: la decisione presa subito dopo il match con il Bologna

Undicesima sconfitta stagionale, la sesta in casa. Il Napoli crolla ancora sotto i colpi di un Bologna che ormai vede la Champions League. Troppo brutta la formazione di Calzona per essere vera, ma in realtà quel che sta mostrando la squadra ormai ex campione d’Italia è uno spettacolo horror per i tifosi azzurri ormai da mesi.

Al Maradona si finisce con i fischi e i cori dei sostenitori contro i calciatori con il più classico ‘andate a lavorare’ che è risuonato più volte dagli spalti dell’impianto di Fuorigrotta. Una sconfitta che può togliere al Napoli anche il piazzamento Conference, che già sarebbe una consolazione piuttosto magra per chi poco più di un anno fa sognava non solo con il tricolore ma anche di andare fino in fondo in Champions.

Da Garcia a Mazzarri, quindi Calzona, nessuno è riuscito a dare la scossa ad una squadra che si è ormai ripiegata su se stessa e non ha trovato neanche un sussulto d’orgoglio per chiudere in maniera dignitosa la stagione. Ecco che la società, subito dopo il match con il Bologna, ha preso una decisione: niente dichiarazioni.

Napoli ancora ko: la società ordina il silenzio

Tutti zitti, bocche cucite sia per Calzona che per i calciatori. Dopo Napoli-Bologna non parlerà nessun tesserato azzurro, in una decisione vista più volte in stagione e anche in passato quando le cose non sono andate nel verso giusto.

A parlare sono stati però i tifosi che hanno ‘respinto’ il saluto della squadra a fine partita e hanno invitato i calciatori a giocare senza maglia.