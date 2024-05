Psg, arriva l’annuncio UFFICIALE di Mbappe

Kylian Mbappe saluta il Psg come previsto, l’attaccante francese comunica la sua decisione sui canali ufficiali del club

Addio di Mbappe al Psg, adesso ci sono anche i crismi dell’ufficialità. In scadenza di contratto con i parigini il 30 giugno, l’attaccante disputerà le ultime partite con la casacca dei campioni di Francia (le ultime tre in campionato più la finale di coppa nazionale con il Lione), per poi partire alla volta del Real Madrid.

Il giocatore ha annunciato la sua decisione in un video pubblicato sui canali del club: “Avevo sempre detto che avrei parlato con voi quando sarebbe arrivato il momento, ed eccoci qua – ha spiegato – Non rinnoverò il mio contratto e giocherò le ultime partite con la squadra. Domenica sarà la mia ultima partita al Parco dei Principi, sarà una grande emozione, giocare in questa squadra mi ha permesso di arrivare fino a dove sono. Sono cresciuto come giocatore e come uomo, sono diventato uno dei più forti al mondo qui. Ringrazio tutti coloro che mi hanno accompagnato in questa avventura. Non credevo sarebbe stato così difficile lasciare il mio paese, ma avevo bisogno di una nuova sfida dopo sette anni. Ringrazio anche i tifosi, anche se forse non ho dimostrato molto all’esterno quanto abbia apprezzato tutto l’amore che ho ricevuto. Ho avuto alti e bassi ma ho sempre dato il massimo per questa maglia. Porterò sempre tutte le emozioni vissute con me e spero che possiamo lasciarci con un bel ricordo e un ultimo trofeo”.