Conceicao-Milan, il tecnico esce allo scoperto: l’annuncio sul futuro

Conceicao-Milan, il tecnico esce allo scoperto in conferenza stampa. L’annuncio sul futuro fra Porto e rossoneri

Sergio Conceicao sta scalando posizioni nella lista del Milan per il dopo Pioli. Negli ultimi giorni, come raccontato da Calciomercato.it, è salita la candidatura del tecnico del Porto.

In conferenza stampa, alla vigilia della sfida al Boavista, il diretto interessato ha parlato così: “Non ho nulla da chiarire, rispettatelo. Ho prolungato il mio contratto con il Porto per 3 volte negli ultimi 7 anni. L’opinione del presidente è che meritassi già da tempo un nuovo contratto, perché abbiamo fatto un buon lavoro in una situazione difficile con le ristrettezze del Fair Play Finanziario”.

Conceicao ha anche parlato dell’incontro col neo presidente, Villas Boas: “L’atmosfera non è migliorata o peggiorata dopo le elezioni. Era qui, era importante incontrare lo staff, ha fatto un discorso e c’è stata una conversazione molto cordiale con me e con i calciatori”. Il Milan rimane sullo sfondo in attesa di capire l’evoluzione in casa Porto.