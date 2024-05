Traversa, assist, spintoni e gol: Leao subito on fire

La gara di Rafa Leao, entrato all’inizio del secondo tempo. Il portoghese si è reso subito protagonista della partita di San Siro

E’ iniziata al 45esima Milan-Cagliari di Rafa Leao. Il portoghese, partito dalla panchina, è subentrato ad inizio ripresa, dando il cambio a Samu Chukwueze.

Il numero dieci del Diavolo ha subito fatto bene, colpendo una traversa in scivolata, poi ha servito l’assist, con un grande passaggio in profondità, per il gol di Christian Pulisic.

Rafa Leao, che nell’ultimo match aveva ricevuto i fischi di San Siro, in occasione del cambio, si è reso protagonista anche di un battibecco con Nandez. L’ex Lille dopo aver subito un fallo dall’uruguaiano ha reagito spintonandolo, prima di ‘ricambiare il favore’ con un pestone. All’80’ poi è arrivato anche il gol del portoghese, che ha esultato ‘surfando’, infiammando così San Siro.