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Pio Esposito finisce nel mirino della Premier League, preoccupazione Inter

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Assalto dalla Premier League per Pio Esposito con l’attaccante dell’Inter che, però, difficilmente saluterà la formazione nerazzurra in vista della prossima stagione.

Pio Esposito
Esposito nel mirino delle big inglesi (Ansa Foto) – calciomercato.it

Autore di un’ottima stagione al suo esordio in Serie A, Pio Esposito ha fatto molto bene anche nelle ultime due amichevoli della nazionale azzurra, regalando due successi alla formazione di Silvio Baldini contro Lussemburgo e Grecia. Le ottime prestazioni fornite dall’attaccante hanno portato più di qualche club a metterlo nel mirino, pronti a fare un’offerta all’Inter per il giovane centravanti.

Stando a quanto riportato da TeamTalk, Arsenal, Tottenham, Chelsea e Manchester United sarebbero sulle tracce del gioiello nerazzurro, pronte a fare un’offerta all’Inter per assicurarsi il suo cartellino. Per il momento appare molto difficile che l’Inter possa decidere di privarsi dell’attaccante con il suo futuro che, a meno di offerte clamorose, che potrebbe essere ancora in nerazzurro.

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