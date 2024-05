Farioli verso l’addio al Nizza: conferme sull’Ajax | CM.IT

Il tecnico 35enne è in trattativa con la big d’Olanda, in lotta per la qualificazione ai preliminari di Europa League

Accostato anche al Milan, il futuro di Farioli sarà molto probabilmente in Olanda. Calciomercato.it ha raccolto conferme sulla trattativa in corso tra l’entourage del tecnico di Firenze e l’Ajax.

35 anni compiuti un mese fa, Farioli ha iniziato la sua carriera da preparatore dei portieri. Dal Margine Coperta al Sassuolo, col salto in Turchia – all’Alanyaspor – dove è passato al ruolo di vice allenatore. La prima esperienza assoluta da tecnico è stata al Karagumruk, poi il ritorno all’Alanyaspor e l’approdo in Francia, al Nizza.

In Ligue 1 è stato molto apprezzato il suo lavoro, i rossoneri hanno la miglior difesa del campionato (25 gol, quattro in meno del PSG) e a tre gare dal termine sono ancora in corsa per un posto ai playoff Champions.

Come raccolto ulteriormente da CM.IT, Farioli ha un contratto fino al 2025 e ora è totalmente concentrato su queste ultime tre partite decisive della stagione, per cui nulla sarà deciso fino al 19 maggio. L’Ajax però spinge, ha scelto lui per iniziare un nuovo ciclo dopo i deludenti risultati delle ultime due annate.