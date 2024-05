Clima surreale a San Siro: Pioli scuote così il Milan

E’ andato in archivio il primo tempo di Milan-Cagliari, match valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A

Si è giocato in un clima alquanto surreale il primo tempo di Milan-Cagliari. La Curva Sud ha infatti deciso di continuare la protesta contro la società, rimanendo in silenzio per tutta la partita.

Così dopo un coro iniziale, la tifoseria organizzata non ha più cantato. Il resto dello stadio, invece, ha assistito alla partita, accendendosi solo quando la squadra di Stefano Pioli attaccava.

La protesta stasera è stata ancora più evidente rispetto a Milan-Genoa. In quell’occasione, infatti, i numerosi sostenitori rossoblu avevano cantato per tutta la gara. Nella sfida tra il Diavolo e sardi, invece, a vincere è stato il silenzio assordante.

Milan, Pioli cambia tre giocatori

Al termine del primo tempo però lo stadio ha deciso di applaudire come era successo in occasione del gol di Ismaël Bennacer. Applausi che sono stati in parte coperti da qualche fischio, arrivati dalle parti della Curva Sud.

I primi 45 minuti di gioco sono dunque andati in archivio con il Milan in vantaggio e con Chukwueze per terra. Il nigeriano potrebbe aver accusato qualche guaio muscolare, anche se poi ha raggiunto gli spogliatoi sulle proprie gambe, senza nascondere però qualche smorfia di dolore sul volto.

Durante l’intervallo hanno iniziato il riscaldamento Rafa Leao, Fikayo Tomori e Noah Okafor, pronti ad entrare in campo, per scuotere il Milan. Stefano Pioli dunque cambia per accendere San Siro.