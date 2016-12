Moto Gp, giudice archivia denuncia di una tifosa contro Valentino Rossi

29/12/2016 16:39

MOTO GP ROSSI DENUNCIA - Lo 'scontro' tra Valentino Rossi su uno scooter e una tifosa intenta a scattarsi un selfie, avvenuto lo scorso novembre durante le sessioni delle prove libere del Gran Premio di Valencia, non avrà alcuna conseguenza per il campione di Tavullia. Il Giudice Istruttore della Terza Corte di Requena ha infatti ordinato l'archiviazione dell'indagine nei confronti del centauro, perché la tifosa che ha denunciato di essere stata ferita in una colluttazione col pilota, non ha specificato esattamente quale sia stato l'attacco subito. Nella lettera della denunciante si parla unicamente di "cattive maniere" da parte di Rossi: "nello scrivere le accuse non indica fatti che possano costituire reato", ha spiegato il giudice.

F.S.