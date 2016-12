Fiorentina, Antognoni sicuro: "Bernardeschi come Robben!"

Mario D'Amiano

NEWS FIORENTINA / Prestazione da urlo e applausi dei suoi tifosi. Federico Bernardeschi, nell'ultimo impegno casalingo del 2016 allo stadio 'Franchi', si è goduto i complimenti degli addetti ai lavori per la doppietta, l'assist e le giocate d'alta classe contro il Napoli. Così, la Fiorentina si gode il suo talento, tra i più ricercati del calciomercato. La performance di Bernardeschi non è passata inosservata nemmeno a Giancarlo Antognoni, presente allo stadio giovedì sera. La bandiera viola ha quindi fatto i complimenti pubblici all'attaccante: "Il gol che ha segnato contro il Napoli mi ha ricordato quello che realizzai io con la maglia della Nazionale contro la Grecia, nel dicembre del 1980 - spiega alla 'Gazzetta dello Sport' - Uno strappo in verticale e una fucilata da fuori. Di diverso c’è solo il piede. Lui è tutto sinistro, io “picchiavo” con il destro.Abbiamo una generazione di grandi talenti. Siamo coperti in tutti i ruoli. E’ un gruppo che può vincere il Mondiale".

Antognoni: "Bernardeschi come Robben"

Antognoni ha parlato anche delle ultime news Fiorentina. Diversi sono i giovani che Sousa ha provato a lanciare. Se per Bernardeschi potrebbe scatenarsi un'asta internazionale, anche Chiesa si sta mettendo in mostra.

LE CARATTERISTICHE - "Lui è un dieci e mezzo. Ha la potenza e la precisione di tiro di Robben. Ma può funzionare anche da trequartista, partendo da una posizione più centrale. E’ stato bello vederlo con la fascia di capitano contro la Lazio. Un altro grande numero 10 nella storia della Fiorentina. Federico e Chiesa sono stati fantastici contro il Napoli".

CHIESA - "Mi ricorda un po’ Causio. Potenza, dribbling, piedi delicati. Ed è giovanissimo. Sousa è stato bravo a scoprirlo e a dargli spazio. Non tutti gli allenatori hanno questo coraggio. Un altro tecnico che in questo senso merita un bel dieci in pagella è Mihajlovic".

GLI ALTRI GIOVANI - "Donnarumma è l’erede di Buffon. Un mostro tra i pali. Romagnoli e Rugani possono ripetere le imprese di Nesta e Cannavaro. E dietro a questi due fenomeni c’è Caldara. Tanta roba. La Juve lo ha già preso vero? Un gran colpo. Benassi è un piccolo Tardelli, Locatelli in futuro può diventare un Pirlo, ma ancora non ha il suo piede. E attenti a Gagliardini, Cataldi e soprattutto Grassi. In chiave azzurra, però, non dimenticate Verratti. Lui è già vicino a Pirlo. E’ un giocatore che mi fa impazzire. Belotti? Non credevo diventasse così bravo. E’ come il mio amico Ciccio Graziani. Berardi? Ha colpi di fenomeno alla Baggio".

IL RITORNO - "Mi ha conquistato la passione di Andrea Della Valle - prosegue Antognoni -Lui è veramente un tifoso. Fin dal nostro primo incontro mi ha fatto sentire uno di famiglia. Sono pronto a dare una mano, ma nessuno mi chieda miracoli. Penso che la Fiorentina abbia tutto per vincere una Coppa. E con il nuovo stadio e la Cittadella ci sarà la possibilità di fare un salto di qualità. Ne sono convinti sia Andrea Della Valle sia il presidente operativo Cognigni".