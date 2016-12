Supercoppa, Juventus-Milan 4-5 d.c.r.: i ragazzi terribili di Montella per l'ultimo trofeo di Berlusconi

23/12/2016 20:20

SUPERCOPPA JUVENTUS MILAN / Il Milan dei giovani si prende la Supercoppa. Nella notte infinita di Doha, sono i rossoneri di Vincenzo Montella a prendersi il primo trofeo stagionale e, con ogni probabilità, l'ultimo dell'Era Silvio Berlusconi.

Ad aprire le marcature Chiellini, di testa, che porta in vantaggio i campioni d'Italia prima del pareggio del Milan con Bonaventura. Milan che rischia anche di chiuderla nei tempi regolamentari, con Romagnoli che colpisce la traversa. Nei supplementari, invece, Bacca non è riuscito a colpire a porta vuota, mentre Dybala ha fallito un'ottima occasione da pochi metri. Qualche polemica nel finale, con una rete annullata giustamente ad Evra per fuorigioco e le proteste juventine per un tocco di braccio di De Sciglio in area su conclusione ravvicinata proprio al 120'. Ai rigori è decisiva la parata di Donnarumma su Dybala ed il penalty trasformato da Pasalic.



Juventus-Milan 1-1 (4-5 d.c.r.): 18' Chiellini (J), 38' Bonaventura (M).