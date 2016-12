Serie A, classifica 2016: Juve 'centenaria', Milan davanti all'Inter

Michele Furlan (Twitter: @MicheleFurlan1)

22/12/2016

CLASSIFICA 2016 SERIE A / Con la 18a giornata conclusa questa sera il 2016 della Serie A chiude battenti. E' già il tempo di tirare le somme con la classifica aggiornata dell'anno solare. La graduatoria vede la Juventus (che ha una partita in meno come Milan e Bologna) primeggiare con 100 punti davanti agli 84 del Napoli e alla Roma. Quarto posto per la Lazio, poi il Milan davanti all'Inter. Maglia nera per il Palermo. Ecco la classifica completa:

Juventus 100*, Napoli 82, Roma 76, Lazio 65, Milan 62*, Inter 61, Fiorentina 56, Genoa 53, Chievo 53, Atalanta 53, Sassuolo 50, Torino 50, Bologna 43*, Sampdoria 43, Udinese 43, Empoli 33, Palermo 31.

*una partita in meno