Vittoria e addio, Allegri trova subito squadra in Serie A

Massimiliano Allegri è destinato a lasciare la Juventus, ma potrebbe anche non restare fermo: subito squadra in Serie A

“Se lascio, visto che tutti mi danno fuori, lascio una squadra vincente” e ancora: “La società a tutti il diritto di decidere se confermare o meno un allenatore”.

Dopo la vittoria nella coppa Italia, Massimiliano Allegri ha di fatto annunciato quello che tutti già sapevano: a fine stagione andrà via dalla Juventus. Un addio che non sarà doloroso, con il tecnico e la società che dovrebbero trovare un’intesa per la separazione. In bianconero arriverà, con ogni probabilità, Thiago Motta, ma resta incertezza su quel che sarà il futuro dello stesso Allegri.

Detto addio alla Juventus, il tecnico potrebbe riprendere in considerazione eventuali offerte provenienti dall’Arabia Saudita o aspettare una proposta più allettante dal punto di vista tecnico. Ma non è da escludere un immediato ritorno in Serie A. È quello che lascia trapelare Fabrizio Ravanelli nel corso del post partita su ‘Mediaset’: “Potrebbe già ritrovare squadra subito in Italia dopo la vittoria di questa sera” ha affermato l’ex attaccante bianconero, accompagnando la frase con un sorriso che non è sfuggito alla conduttrice.

Non andato oltre però Ravanelli, anche se non è certo un’ipotesi campata in aria quella di un immediato ritorno in panchina per Allegri.

Allegri in Serie A, le ipotesi

Con l’addio alla Juventus, il nome di Allegri potrebbe tornare di moda per alcune big della Serie A che sono alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione.

Due su tutte: Napoli e Milan. Gli azzurri stanno provando a convincere Antonio Conte con De Laurentiis che deve fare l’ultimo rilancio per il sì definitivo. I rossoneri, invece, hanno Fonseca e Conceicao tra i nomi caldi, ma per entrambe nelle scorse settimane si è vociferato anche di un possibile approdo di Allegri.

Un ritorno sarebbe quello in rossonero dove il tecnico livornese ha vinto il suo primo scudetto. Ipotesi, al momento, lontane quelle di Napoli e Milan, ma nel calciomercato tutto può sempre succedere. Intanto Allegri si gode la sua quinta coppa Italia e inizierà ad aspettare la chiamata giusta per rimettersi subito in sella.