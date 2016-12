Supercoppa Juventus-Milan, Bonaventura: "La decide Bacca!"

22/12/2016 09:30

JUVENTUS-MILAN DICHIARAZIONI BONAVENTURA / il calciatore del Milan Giacomo Bonaventura ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Tuttosport' in vista della Supercoppa Italiana contro la Juventus in programma domani, venerdì 23 dicembre, a Doha. Il giocatore ha parlato delle ultime news Milan ("Fossimo partiti un giorno prima per Doha, ci saremmo ambientati meglio. Ma non diventi un alibi. Non partiamo sconfitti contro la Juve") e di calciomercato ("Per il rinnovo, con l'attuale società, non ci sono problemi. Spero sia lo stesso con la nuova")

Supercoppa Juventus-Milan, Bonaventura: "Il ritardo del viaggio non sia alibi"

AMBIENTAMENTO - "Fossimo partiti un giorno prima, ci saremmo ambientati un po' meglio, avremo un giorno in meno per farlo. Non deve diventare un alibi. E' esagerato dire che arriviamo a questa partita con un handicap, questa cosa ci deve dare più rabbia da mettere in campo".

PRONOSTICO SUPERCOPPA - "La Juve è una corazzata, con una rosa profonda e di livello internazionale. Noi siamo strutturati diversamente. Non è una partita scontata. Nella gara secca, se al 100%, possiamo tenere testa alla Juventus. In campionato lo abbiamo dimostrato, non partiamo sconfitti. La Juve si può fermare giocando corti, aggressivi e cercando di tenere la palla. E speriamo, magari, di non trovarli in grande giornata. Uomo partita? Potrebbe essere Bacca, magari con il mio aiuto".

CAMPIONATO - "A inizio anno ero parecchio fiducioso. Le aspettative erano buone, ma possiamo fare ancora meglio".

FUTURO - "Con l'attuale società non ci sono problemi e spero che la nuova abbia la stessa considerazione".

S.D.