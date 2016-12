DIRETTA - Attentato Berlino, 12 morti. Rilasciato il pachistano, responsabile ancora a piede libero

Alessio Lento (@lentuzzo)

20/12/2016 19:19

ATTENTATO BERLINO MORTI TERRORISMO - AGGIORNAMENTO ORE 19.20 - Il 23enne pachistano fermato ieri perché sospettato di essere uno dei responsabili della strage, è stato rilasciato per "insufficienza di prove". A comunicarlo è stato direttamente il capo della Procura federale. In un comunicato si è inoltre spiegato che "i test forensi eseguiti finora non hanno fornito indicazioni sulla presenza dell'accusato nell'abitacolo del camion durante l'attacco".

ORE 18.10 - 'Repubblica.it' riporta le parole di Gaetano Di Lorenzo, padre di Fabrizia: "Abbiamo capito che era finita stanotte all'una e mezza: siamo stati noi a chiamare la Farnesina, ma l'aiuto più grande ce lo hanno dato i carabinieri di Sulmona. Ci siamo mossi coi nostri canali, ma da quanto mi dice mio figlio da Berlino, non dovrebbero esserci più dubbi. E' lì con mia moglie in attesa del Dna, aspettiamo conferme, ma non mi illudo".

ORE 17.45 - Sull'attentato a Berlino e la scomparsa della nostra connazionale, è intervenuto anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Esprimo tristezza e angoscia per gli attentati di ieri, cordoglio per le vittime, solidarieta' ai Paesi colpiti e grande apprensione per la sorte di una nostra giovane connazionale dispersa a Berlino".

ORE 16:55 - I 48 feriti non sono stati tutti identificati. La famiglia della ragazza dispersa, attualmente a Berlino, non ha perso del tutto la speranza e l'augurio è proprio che Fabrizia sia proprio tra queti.

ORE 16:00 - La ragazza italiana dispersa - si legge su 'Repubblica.it' - si chiamerebbe Fabrizia Di Lorenzo. I genitori si sono recati a Berlino in attesa di ulteriori notizie.

ORE 15: L'ambasciata italiana ha confermato che una ragazza italiana risulta dispersa. Arrivano anche le parole del ministro degli Esteri italiano, Angelino Alfano: "Anche in Italia non esiste rischio zero e l'allerta terrorismo resta sempre altissima. Confermo che non è esclusa la possibilità di una vittima italiana, ma attendiamo ulteriori conferme dalla polizia tedesca".

AGGIORNAMENTO ORE 14.53: Angela Merkel si è recata sul luogo della strage, rendendo omaggio alle vittime.

AGGIORNAMENTO ORE 13.57: Il pakistano arrestato ieri potrebbe non essere l'autista del Tir che ieri sera ha seminato morte e disperazione a Berlino. Il 23enne era conosciuto alle autorità per reati minori e col passare del tempo aumentano i dubbi sul reale coinvolgimento dell'attentato, come testimoniano anche le parole del presidente della polizia di Berlino, Klaus Kandt: "non possiamo dire che sia l'autista del Tir".

AGGIORNAMENTO ORE 13.00: Ci sarebbe anche una ragazza italiana tra i dispersi dell'attentato di Berlino. Secondo 'Huffington Post', sul luogo della strage sarebbe stato ritrovato il suo cellulare e la ragazza non si sarebbe recata a lavoro questa mattina.

AGGIORNAMENTO ORE 10.51: Emergono ulteriori particolari sul tir che è piombato sulla folla ieri sera nel centro di Berlino. Secondo l'emittente polacca 'Tvn24', il camion sarebbe stato rubato nel pomeriggio: si ritiene che il probabile terrorista abbia preso possesso del mezzo uccidendo il conducente, che dovrebbe essere l'uomo trovato morto nel tir che arrivava dall'Italia e trasportava ponteggi di acciaio diretti proprio verso la città tedesca.

ORE 9.08: Ieri sera un tir si è lanciato a tutta velocità in pieno centro a Berlino, in una delle zone più turistiche della città, dove in prossimità del Natale viene anche allestito un mercatino. Il tutto è avvenuto a Kurfuerstendamm Avenue, nei pressi della chiesa intitolata al Kaiser Guglielmo, nella parte occidentale della città, nel quartiere commerciale di Charlottemburg. Nella notte, la polizia ha fermato un richiedente asilo pachistano, entrato in Germania nel febbraio scorso, e fatto irruzione con le forze speciali nel campo profughi di Tempelhof.

Attentato Berlino, la polizia: "Probabile attacco terroristico"

Attraverso un tweet, la polizia berlinese ha parlato di "probabile attacco terroristico", spiegando anche come l'uomo polacco trovato morto nel camion che ha travolto le persone presenti al mercatino di Natale, non era al comando del tir. Il bilancio dei morti è salito a dodici, mentre i feriti sono quarantotto. Nel frattempo, sono stati intensificati i controlli e l'allerta sale. Calciomercato.it vi terrà aggiornati sulle ultime notizie riguardanti l'attentato terroristico che ha colpito la città di Berlino e tutta la Germania.